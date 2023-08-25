«Как вчера в Еленовке». Оккупанты в панике обсуждают повторную высадку украинского десанта в Крыму — перехват 25 августа, 19:14 В Крыму установили флаг Украины (Фото:https://t.me/DIUkraine)

В пятницу, 25 августа, ГУР обнародовало радиоперехват, в котором российские оккупанты паникуют из-за вероятной повторной высадки украинского десанта во временно оккупированном Крыму.

В ГУР сообщают, что подразделения оккупационных войск встревожено сообщают о повторной высадке украинского десанта, которая состоялась в западной части полуострова вблизи озера Донузлав.

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В разведке добавили, что в радиоперехвате российский оккупант рассказывает, что речь идет о населенном пункте Новоозерное.

«У кого есть квадрокоптеры — разрешили поднять с согласованием с „ракетосами“ (зенитно-ракетные войска — ред), со всеми, кто может их сбить. Ведем разведку, при нападении — будем отбивать», — говорит захватчик.

В ГУР МО констатируют серьезные проблемы «с психологической устойчивостью и со слаженностью» среди подразделений российской оккупационной армии.

В четверг, 24 августа, в результате спецоперации ГУР при поддержке Военно-морских сил Украины во временно оккупированном Крыму разведчики повредили четыре быстроходных катера и ликвидировали не менее 30 россиян.

Позже эту информацию подтвердил представитель ГУР Андрей Юсов. Он сообщил, что операция носила характер рейда, защитники Украины провели его на территории мыса Тарханкут в населенных пунктах Маяк и Еленовка.

В пятницу, 25 августа, спикер ГУР Юсов сообщил, что украинские военнослужащие нанесли удар по российской 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота в селе Перевальное во временно оккупированном Крыму.