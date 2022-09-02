Движение от Керченского моста. В Крыму зафиксировали колонну военной техники РФ — СМИ 2 сентября, 14:07 Очевидцы отправили видео с движением российской военной техники на трассе Таврида в оккупированном Крыму (Фото:Скриншот видео Крым.Реалии)

В оккупированном Крыму на трассе Таврида заметили большую колонну военной техники РФ, двигавшуюся от Керченского моста в сторону материковой части Украины.



Об этом очевидцы сообщили проекту Крым.Реалии 1 сентября.

Колонну российских военных грузовиков зафиксировали на участке трассы между селом Фонтан Ленинского района и поворотом на пгт Ленино.

Видео дня

По словам очевидцев, грузовики, преимущественно марки УРАЛ, сопровождали автомобили российской госавтоинспекции с проблесковыми маячками. Редакция получила видео.

27 августа Крым. Реалии сообщили, что Россия перебрасывает в оккупированный Крым новую партию тяжелой военной техники, ее заметили на станции возле Крымского моста.

В частности, на железнодорожных платформах находились инженерно-саперные машины, 152-мм и 122-мм 2С19 Мста-С и Гвоздика. Очевидцы также заметили танки Т-72 и Т-80, боевые машины пехоты и грузовые автомобили.

На фоне взрывов на временно оккупированном полуострове Главное управление разведки Украины призвало сообщать координаты дислокации российских войск в Крыму.

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