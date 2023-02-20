Крым никогда не станет предметом переговоров с Россией — ОП 20 февраля, 17:39 Игорь Жовква (Фото:Офис президента)

Компромиссы относительно той или иной части территории Украины никогда не станут предметом переговоров с Россией, заявил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

В интервью Крым.Реалии он подчеркнул, что Украина не будет торговать своей территорией.

«Украина не будет торговать ни одной частью своих территорий. Вспомните: в начале войны Украину пытались склонить к компромиссам. Сейчас также звучат нарративы: давайте остановимся на время, получим прекращение огня, остановимся там, где мы сейчас. А затем проведем переговоры. Это говорит Россия, ее сателлиты или так называемые посредники, которые пытаются, я не знаю, какую-то свою долю успеха здесь получить. Ответ очень четкий — посредники не нужны для Украины. Нужны те лидеры, страны, которые на стороне Украины. Потому что Украина торговать своими территориями не будет, Украина их будет только освобождать», — заявил Жовква.

Видео дня

Также он отметил, что сейчас никто точно не скажет, каким образом Крым будет возвращен под контроль Киева, но «это точно произойдет». По его словам, «дипломатический путь может дополнять военный».

Ранее заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты Америки поддерживают нанесение Украиной ударов по российским военным объектам в аннексированном Крыму. В ответ на это спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти слова «подчеркивают роль Вашингтона как главного провокатора международной напряженности».

18 февраля экс-командующий войсками США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что при наличии ракет дальнего радиуса действия Украина может освободить Крым до конца лета, а Донбасс — в следующем году или даже раньше.