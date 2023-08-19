До сих пор возводят апартаменты по $150 тыс. Крымчане — о настроениях, ценах, нежелании уезжать и о российском апокалиптическом строительном буме

19 августа, 04:35
NV Премиум
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Российские туристы едут в Крым несмотря на взрывы и очереди на Керченском мосту (Фото:KateU / Alamy via Reuters)

Российские туристы едут в Крым несмотря на взрывы и очереди на Керченском мосту (Фото:KateU / Alamy via Reuters)

Автор: Евгения Королева

Трое жителей Крыма рассказали NV о жизни на оккупированном полуострове и россиянах, которые продолжают ехать сюда на отдых несмотря на обстрелы и сложную логистику.

В последнее время Крым переживает многочисленные атаки на военные и инфраструктурные объекты оккупантов, среди наиболее резонансных операций — атаки дронов в Севастополе, удары по Крымскому мосту, ракетный обстрел Чонгарского моста, соединяющего Крым с захваченной врагом частью Херсонщины, и взрывы в Джанкое.

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На фоне этих событий NV поговорил с тремя жителями оккупированного полуострова о настроениях крымчан, образе жизни, попытках местного населения избежать мобилизации и активном строительстве, через которое россияне пытаются доказать, что у них все под контролем.

Ради безопасности своих собеседников NV не называет их настоящих имен и не публикует фото.

Теги:   Крым Жители Крыма Строительство Оккупация Крыма Деоккупация Крыма Крымский мост Война России против Украины

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