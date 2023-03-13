«Сопротивление разрастается». В Крыму повредили пророссийскую инсталляцию — соцсети 13 марта, 22:41 Полуостров Крым (Фото:NASA)

Во временно оккупированном Крыму повредили огромный флаг страны-агрессора России, выложенный из камней.

Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер.

Инсталляция была расположена в районе села Цветочное на украинском полуострове.

«Недавно инсталляцию кто-то разобрал, испортил шпиль флага, стоявшего рядом. Движение сопротивления разрастается в Крыму», — говорится в сообщении.

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Фото: Крымский ветер/Telegram

В конце января бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявлял, что борьба за Крым станет ключевой в войне России против Украины, и прогнозировал, что Украина в течение следующих нескольких месяцев будет создавать условия для окончательного освобождения полуострова.

По данным украинской разведки, оккупанты уже готовятся к операции Вооруженных сил Украины по освобождению украинского Крыма.