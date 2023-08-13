По неизвестной причине. На Крымском мосту снова перекрыто движение автотранспорта — СМИ 13 августа, 17:27 В воскресенье, 13 августа, российские пропагандистские СМИ сообщили, что движение транспорта через Крымский мост было приостановлено по неизвестной причине (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

В воскресенье, 13 августа, стало известно, что движение автомобильного транспорта через Крымский мост было остановлено, а жителей оккупированного Крыма просят «сохранять спокойствие».

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

«Находящихся на мосту и в зоне осмотра, просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

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Какова причина и когда планируют восстановить движение — неизвестно.

В субботу, 12 августа, на Крымском мосту произошли две серии взрывов. Российские оккупационные власти сообщили о закрытии переправы и работе ПВО.

Издание Astra сообщило, что из-за закрытия въездов к Крымскому мосту в пробках оказались почти 1300 автомобилей.