«Небрежно курят над Керченским мостом». Минобороны предупредило оккупантов, что наблюдает за украинским Крымом 19 августа, 22:49 Благотворительный фонд Сергея Притулы купил подписку на фотографии со спутника за деньги, собранные в рамках проекта Народный Байрактар (Фото:Ігор Лаченков / Facebook via ICEYE)

Минобороны Украины после серии взрывов во временно оккупированном Крыму сообщило, что наблюдает за оккупантами со спутника компании ICEYE, подписку на который купил Фонд Сергея Притулы.

«Мы. Видим. Вас. Украинцы собрали $20 млн, чтобы посмотреть, как российские оккупанты небрежно курят над незаконным Керченским мостом», — говорится в сообщении в Twitter.

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Министерство добавило, что курение в общественных местах в Украине запрещено.

Благотворительный фонд Сергея Притулы купил подписку на фотографии со спутника за деньги, собранные в рамках проекта Народный Байрактар. После того, как украинцы за три дня собрали 600 млн грн на беспилотники, компания-производитель Baykar сообщила, что бесплатно отправит три Байрактара на украинский фронт.

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