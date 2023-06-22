Крымские коллаборационисты перевезли свои семьи в Россию и ездят к ним на выходные — представительство президента 22 июня, 22:58 Крым (Фото:Reuters)

Коллаборанты из временно оккупированного Крыма вывезли свои семьи с полуострова и ездят к ним на выходные, рассказал заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Денис Чистиков.

В комментарии Радио Свобода он рассказал, что коллаборанты и граждане России, работавшие на территории оккупированного Крыма, уже нашли себе пути ухода.

«Коллаборанты и граждане России вывезли свои семьи на территорию Краснодарского края и Ростовской области и в выходные ездят к ним отдыхать», — сказал он.

Видео дня

Также, по его данным, в пятницу после обеда образовываются большие очереди на Крымском мосту, а в понедельник в первой половине дня также большие очереди, но уже из Краснодарского края в Крым.

СМИ сообщали, что во временно оккупированном Крыму россияне, опасаясь контрнаступления Вооруженных Сил Украины, построили многочисленные линии обороны от административной границы с Украиной до Джанкоя.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщал, что Украина возьмет Крым без боя.

Секретарь СНБО Алексей Данилов советовал россиянам, которые сейчас проживают во временно оккупированном Крыму, «как можно скорее возвращаться домой».