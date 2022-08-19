Войска РФ перестали выпускать коллаборантов в Крым — мэр Мелитополя 19 августа, 16:05 Обычных украинцев войска РФ также не пропускают на украинский полуостров (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Россияне не выпускают коллаборантов во временно оккупированный Крым, сообщил мэр захваченного Мелитополя Иван Федоров.

В эфире телемарафона он сообщил, что оккупанты начали эвакуацию своих семей с территории Мелитополя.

«Коллаборантов не пускают в Крым. Нам уже известны не один пример, а несколько примеров, когда коллаборантов разворачивают на пункте пропуска в Крыму и возвращают на временно оккупированную территорию Запорожской области. Поэтому, конечно, настроения панические», — сказал Федоров.

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Федоров отметил, что обычных украинцев войска РФ также не пропускают на украинский полуостров.

«Уже два дня как закрыто сообщение с Крымом после последних взрывов, которые там произошли. Фильтрация в Крыму значительно увеличилась», — сказал он.

За последние две недели в украинском Крыму прогремела серия взрывов. 9 августа взрывы произошли на военном аэродроме Саки у Новофедоровки. По данным Генштаба, там были уничтожены, по меньше мере, девять российских самолетов.

Утром 16 августа вблизи поселка Азовское Джанкойского района в оккупированном Россией Крыму взорвался склад боеприпасов, в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции. В этот день также на авиабазе в Симферопольском районе прогремели взрывы.

Вечером 18 жители Керчи слышали громкие звуки, похожие на взрывы, а жители Севастополя сообщали о взрывах возле аэродрома Бельбек.

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