«Не так долго осталось». Насколько готовы крымчане встречать ВСУ уже в начале 2023 года — интервью с журналисткой Крым.Раелии 8 декабря, 18:22 Эксклюзив НВ Мужчина проходит мимо доски с рекламой новых антироссийских марок об уничтожении Крымского моста (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Что происходит на оккупированном полуострове и к чему готовится местное население, в интервью Радио НВ рассказала Анна Андриевская, журналистка Крым.Реалии.

— Кажется, даже в Кремле изменилась риторика по Крыму. 8 декабря спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что риски для безопасности Крыма и Севастополя сохраняются. Что это значит для Крыма? Как на это реагируют жители временно оккупированного полуострова?

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— Это заявление означает лишь то, что возникшие сейчас перед Крымом военные угрозы невозможно скрывать, потому что мы видим постоянные взрывы и эти звуки ПВО или чего-то другого. Это постоянно происходит на территории Крыма, начиная с июля-августа. Все это время оккупационные власти и российские власти утверждали, что Крыму ничего не угрожает, крымчане могут спать спокойно и российская ПВО их защитит.

Этот нарратив очень активно распространялся пророссийскими жителями Крыма. Они действительно публично говорили о том, что им не страшно, потому что «всесильное российское ПВО их защитит».

[Случаи], которые были в Севастопольской бухте, когда хлопок прилетел туда и пострадали военные корабли, другие примеры с российскими военными объектами на территории Крыма показывают, что нет такой уверенности, и не может быть уверенности в безопасности крымчан.

И когда такие заявления озвучивают представители российских властей, это значит, что уже нет чем прикрывать это все. Эта правда наконец-то прозвучала и крымчане должны готовиться к тому, что могут быть более неприятные неожиданности.

— Есть ли у вас возможность изучить то, что пишут крымчане? Какие там настроения, о чем они говорят?

— Конечно, я отслеживаю все эти настроения. Как было в начале, так и сейчас эти настроения делятся на две противоположности. То есть их озвучивают пророссийские крымчане, их озвучивают проукраинские крымчане или просто понимающие, что все же военные действия дошли до Крыма и это опасно.

Пророссийские крымчане пишут о том, что российская ПВО защитит их, что Россия никогда не сдаст Крым. Кстати, этот нарратив довольно неожиданный, потому что почти девять лет, пока Крым был оккупирован Россией, все местные функционеры и российские власти говорили, что Крым — это «непотопляемый авианосец», ему ничего не угрожает. И тут проходит девять месяцев полномасштабного российского вторжения и уже говорят о том, что никто Крым не сдаст, такой нарратив сейчас есть в Крыму. Это очень большой прогресс, который произошел благодаря тому, что начинают открываться глаза и начинает приходить понимание, что не все так, как говорит российская пропаганда, что не настолько все надежно, как кажется.

— Можно ли услышать и голоса проукраинских крымчан, имею в виду в таком публичном пространстве как телеграм-канал?

— Да, и в соцсетях проукраинские крымчане пишут и в телеграм-каналах пишут.

За эти месяцы, пока идет полномасштабная российская война против Украины, в Крыму очень активно люди проводят именно публичные акции против этой войны. Жители Крыма действительно все эти месяцы проявляют свою гражданскую позицию, несмотря на то, что их за это преследуют, что российские власти действительно направляют очень много усилий на то, чтобы заглушить эти проукраинские голоса, не дать возможности каких-то аргументов сказать, что в Крыму кто-то может быть за Украину.

Например, правозащитники подсчитали, что только за эту осень, с сентября по ноябрь (и это только те факты, о которых известно), было вынесено более 60 решений судов о штрафах в отношении людей, публично высказывавшихся против российской войны в Украине. Это только за осень. Начиная с весны и на протяжении лета было около сотни таких решений судов. Почти каждый рабочий день кто-то из крымских «судей» рассматривает такие протоколы.

Много ли это или мало? Я считаю, что это нельзя определить. Это немало, скажем так, и важно, что решения судов есть. Потому что это говорит о том, что, несмотря на всю диктатуру, на все опасности, которые есть в Крыму (человек может попасть на «подвал» любой, где угодно, когда угодно и за что угодно), сейчас люди все равно об этом высказываются публично.

И я вижу очень много постов в соцсетях. После каждого обстрела Украины, который совершает Россия, я вижу как минимум несколько постов с критикой таких действий. Я знаю, что в Крыму есть люди, которые не боятся писать, что Россия совершает агрессию, что Россия воюет, что Россия неправа. Это на самом деле тоже очень позитивные вещи, которые говорят о том, что, несмотря на почти девять лет оккупации, Крым все равно остается частью Украины и там остаются люди, ожидающие возвращения Украины.

— Несколько дней назад появилось заявление Бена Ходжеса, это американский генерал, бывший командующий силами США в Европе. Он сказал о том, что начать освобождение Крыма ВСУ, вероятно, смогут уже в феврале. Что «ватники» об этом говорят, что об этом думают?

— Даты относительно того, когда ВСУ могут войти в Крым, разные, их озвучивают разные представители и военной элиты, и украинской власти. Эти даты идут с конца декабря этого года по весну 2023 года. Не так долго осталось — в пределах трех-четырех месяцев.

В Крыму очень изменится ситуация за это время. Многие понимают, что приход туда ВСУ — это только вопрос времени.

И да, мы видим тоже смену риторики. Раньше говорили: «Крым с Россией навсегда». Это был распространенный месседж, почти девять лет там звучащий. А сейчас говорят, что «Крым не сдадут».

И некоторые пророссийские деятели сейчас очень активно в Крыму помогают российской армии. Говорят, что сами готовы пойти воевать и «защищать» Крым, если ВСУ будут входить. Они понимают, что если это случится, то им, наверное, нужно будет бежать из Крыма, что их судьба может быть не очень хорошей, учитывая, что они делали все эти годы и что они делают сейчас.

— Есть ли эвакуация из северного Крыма? Речь шла о нескольких населенных пунктах. Или, может быть, это «дымовая завеса»?

— Информация об эвакуации действительно очень активно распространялась по пророссийским пабликам и даже могу сказать, что об этом писали пророссийские блоггеры, которые называют себя военкорами. У них больше информации, я так понимаю, чем у любых рядовых людей.

Они писали, что в Армянске, на окраинах Армянска, происходит эвакуация жителей из-за угрозы военных действий, поскольку фронт все ближе подходит к Крыму.

Но оккупационные местные власти это опровергают, заявляют, что это фейки и всем следует сохранять спокойствие, оставаться на своих местах. Вроде бы все предприятия северного Крыма работают в штатном режиме, никто никуда не собирается уезжать.

Тем не менее на севере Крыма, как и в Севастополе, фиксируют периодические звуки взрывов. Что это за взрывы — мы не знаем достоверно, но люди думают, что это может быть ПВО или что-то такое. Даже ночью такое бывает.

Эксперты говорят, что расстояний от позиций ВСУ в Херсонской области до Крыма хватает для того, чтобы MLRS могли туда добивать. Соответственно, из этого складывается такое мнение, что действительно именно север Крыма сейчас может оказаться под самой большой угрозой атак, если эти бои будут такими активными, какими они могут там быть. И логично было бы, наверное, сказать, что северян Крыма стоило бы куда-то эвакуировать, но несмотря на это оккупационные власти наоборот говорят, что ничего не происходит и продолжают успокаивать людей, что ничего с ними не случится.

— Знаем ли мы, что происходит с депортированными из правобережной и левобережной Херсонщины украинцами? В их числе были и дети.

— Полной информации об их судьбе нет и отследить ее не очень легко, поскольку в большинстве своем Крым является транзитной зоной для принудительной депортации этих людей, которых вывозят в Россию, насколько мне известно.

Но были факты, когда люди, например, из Мариуполя, из Херсона попадали в неприятные истории. Они, находясь в Крыму, высказывали свои проукраинские взгляды, и за это их преследовали оккупационные власти.

Могу сказать только то, что когда в Украине идет вооруженная агрессия России и эти люди попадают на территорию, которая контролируется агрессором, врагом, очевидно, что безопасность им никто не может гарантировать. Наверное, нужно рассматривать вопросы этих людей, их дальнейшей судьбы как то, что они попали в логово врага, и каким-то образом это решать именно с такой позиции.