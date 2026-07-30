Заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Денис Чистиков в интервью Radio NV рассказал, что введенные российскими оккупантами в Крыму графики водоснабжения не действуют.

«Каждый регион временно оккупированного Крыма реагирует по-разному. Исходя из сложившейся в нем ситуации, введены графики водоснабжения. Но, опять же, это они в эфире для успокоения населения, но они не соответствуют действительности. Поступали жалобы с северной части Крыма, а также с южного побережья Крыма — Ялты, Алушты — о том, что на бумаге и в Telegram-каналах есть информация, что должно быть водоснабжение, а оно не поступает», — сообщил Чистиков в эфире Radio NV.

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По его словам, это указывает на то, что в оккупированном Крыму есть генераторы для обеспечения электроснабжения объектов критической инфраструктуры, но топливо для них не предоставили.

Заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму отметил, что на это, в частности, жалуются медицинские работники Феодосии и Судака.

«Топливо есть, но его стоимость выходит за лимиты, и республиканский бюджет отказывается финансировать. В частности, для этого была введена чрезвычайная ситуация во временно оккупированном Крыму регионального масштаба — именно с целью улучшения, более быстрого распределения денег, но в реальности это не повлияло на ситуацию», — объяснил Чистиков.

13 июля издание Крым.Реалии сообщило, что из-за топливного кризиса и проблем в энергетике оккупационная администрация Крыма объявила режим чрезвычайной ситуации. По данным издания, в Армянске и Яны-Капу (до декоммунизации — Красноперекопск), а также в селах Джанкойского района люди оставались без света и воды почти неделю.