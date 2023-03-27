«Никуда не денутся». Гуменюк рассказала, что в Крыму ожидается сезон «бавовны» 27 марта, 13:30 Наталья Гуменюк анонсировала «горячий» сезон в Крыму (Фото:Крым.Реалии)

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк заявила, что в Крыму ожидается сезон «бавовны».

В комментарии 24 каналу она сказала, что оккупантам лучше начать собирать чемоданы и покидать украинскую территорию.

«Сезон „бавовны“ все равно будет и, несмотря на то, заказывали они или нет, оформленный заказ уже к ним едет. Они от этого никуда не денутся», — отметила она.

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По ее мнению, оккупанты пытаются поглубже закопаться, чтобы хоть как-то уберечь свою жизнь.



«Пусть, мы можем только сверху присыпать», — добавила Гуменюк.

Рано утром 22 марта в районе бухты Севастополя прогремела серия взрывов. Морской транспорт приостановил работу, оккупационные «власти» заявили об атаке надводных дронов и «работе ПВО» по воздушной цели.

Инцидент в Севастополе произошел через полтора дня после того, как вечером 20 марта серия взрывов в результате налета БПЛА прозвучала в Джанкое — главном железнодорожном узле оккупированного Крыма. По данным ОК Юг, в настоящее время использование железнодорожной станции в Джанкое невозможно.

Точных данных о нанесенном ущербе пока нет, но в ОК Юг ВСУ сообщили, что после нового «хлопка» в Севастополе Россия вывела в море подальше от бухты две ракетоносители с общим залпом 16 ракет, всего ее группировка в Черном море увеличилась вдвое.

