«Непростая цель». В Воздушных силах Украины отреагировали на заявления оккупантов об атаке надводными дронами в Севастополе

24 апреля, 09:03
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Российские оккупанты заявили, что Крым атаковали надводные беспилотники (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Российские оккупанты заявили, что Крым атаковали надводные беспилотники (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

В понедельник, 24 апреля спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, комментируя сообщения российских оккупантов об атаке Севастополя надводными дронами, заявил, что подобные цели трудно сбивать.

По его словам, надводные дроны не в первый раз применяются.

«Мы видели, как оккупанты пытались их уничтожать», — сказал он в эфире телемарафона.

Игнат добавил, что надводные дроны – это достаточно непростая цель.

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«Обычные беспилотники, двигающиеся по водной поверхности – это довольно непростая цель, которую трудно поразить. Поэтому средства современного ведения боя с использованием БПЛА разных типов будут наращиваться», - сказал он.

Однако, по его словам, к сожалению, наращивание осуществляет и Россия.

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В ночь на 24 апреля, так называемый «губернатор Севастополя» Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот РФ отразил атаку надводных беспилотников на город.

Так называемый «губернатор» утверждает, что обезвреживание беспилотников произошло на внешнем рейде, а потому объекты в Севастополе не получили повреждений.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Крым Беспилотник Дроны Война России против Украины

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