«Накрыли большой склад». Что вызвало длительную детонацию боеприпасов в Крыму — Нарожный 19 июля, 14:38 NV Премиум Дым от пожара на военном полигоне в Кировском районе оккупированного Крыма (Фото:REUTERS/Stringer)

В Крыму на полигоне в Кировском (Ислямтерецком) районе несколько часов подряд горит склад боеприпасов. Военный эксперт Павел Нарожный в эфире Radio NV рассказал, чем ВСУ могли достать до этой цели.

«Накрыли большой склад боеприпасов. Он взрывается уже несколько часов. То есть речь идет не об одном ящике боеприпасов, речь идет о тоннах, десятках тысяч боеприпасов. Это очередной успех. На такое расстояние мы могли ударить исключительно беспилотниками. У нас нет ничего [другого], чтобы достать туда. Тот же Storm Shadow в экспортной версии туда бы не достал», — уверяет Нарожный.

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К тому же, убежден эксперт, для создания масштабного пожара на складе боеприпасов не нужно много взрывчатки:

«Достаточно небольшого объема взрывчатки или нанести небольшой удар для того, чтобы все начало гореть и взрываться. Россияне обычно плохо обустраивают свои склады боеприпасов. У них нет подвальных ям, специального оборудования. Они обычно все в одну огромную кучу сбрасывают. И оно взрывается. Поэтому поздравляю всех с новым хлопком».

Ранее, в ночь на 17 июля, на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения.

Утром 18 июля в так называемом «министерстве транспорта» Крыма заявили, что легковые автомобили движутся по Крымскому мосту или через другие временно оккупированные территории Украины. Там якобы организовали реверсивное движение.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Инфографика: NV