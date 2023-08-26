«Выводят бизнес». Буданов опроверг сообщения о массовом бегстве россиян из Крыма

26 августа, 16:01
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Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В субботу, 26 августа, начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что сейчас россияне не планируют выезжать из оккупированного Крыма, однако местные коллаборационисты начали сворачивать свой бизнес.

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

На вопрос журналистки, фиксирует ли его спецслужба выезд россиян с оккупированного полуострова, Буданов ответил, что этого нет.

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«Я бы так не сказал. Оно идет такими вспышками. Думаю, сейчас будет очередная вспышка выхода бизнеса, и оно просто идет такими рывками», — заявил начальник ГУР.

Буданов подчеркнул, что в основном выводят бизнес из оккупированного Крыма местные коллаборационисты. Именно они составляют наибольшую долю.

«Потому что они понимают, если резко изменится ситуация, то с теми, кто создавал новый и с теми, кого переселили, то у них будут разные варианты. А вот у них (коллаборационистов — ред.) точно все заберут. Поэтому понятно, что они бегут, переводят бизнес. Не столько бегут, сколько переводят бизнес вглубь территории РФ», — резюмировал Буданов.

5 июня представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева в интервью Radio NV сообщила, что россияне, которые после 2014 года приехали в Крым, сейчас массово выезжают.

25 июля в эфире Радио NV глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что коллаборационисты на оккупированном полуострове осознают неотвратимое освобождение полуострова и начали убегать «как крысы».

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Крым Бизнес Коллаборант ГУР Кирилл Буданов Война России против Украины

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