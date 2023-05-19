Беспилотник упал на железную дорогу в Крыму, движение поездов приостановлено — росСМИ
В оккупированном Крыму новый инцидент на железной дороге (Фото:Johannes Plenio/Unsplash)
В ночь на пятницу, 19 мая, неизвестный беспилотник упал на железную дорогу в оккупированном Крыму.
Как сообщает издание Baza, во время падения он оборвал контактные провода.
Инцидент произошел недалеко от станции Соленое Озеро в Джанкойском районе полуострова. Отмечается, что само железнодорожное полотно повреждено не было, но движение поездов пришлось приостановить.
На месте падения осталось много обломков. Сейчас там работают взрывотехники.
Утром 18 мая в оккупированном Крыму недалеко от Бахчисарая произошел взрыв на железной дороге. С рельсов сошел товарный поезд — 11 из 23 вагонов. Пять из них опрокинулось, один разорвало.
Движение поездов между Симферополем и Севастополем приостановили. Оккупанты заявили, что инцидент произошел из-за «вмешательства посторонних лиц».