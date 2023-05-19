Беспилотник упал на железную дорогу в Крыму, движение поездов приостановлено — росСМИ

19 мая, 08:58
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В оккупированном Крыму новый инцидент на железной дороге (Фото:Johannes Plenio/Unsplash)

В оккупированном Крыму новый инцидент на железной дороге (Фото:Johannes Plenio/Unsplash)

В ночь на пятницу, 19 мая, неизвестный беспилотник упал на железную дорогу в оккупированном Крыму.

Как сообщает издание Baza, во время падения он оборвал контактные провода.

Инцидент произошел недалеко от станции Соленое Озеро в Джанкойском районе полуострова. Отмечается, что само железнодорожное полотно повреждено не было, но движение поездов пришлось приостановить.

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На месте падения осталось много обломков. Сейчас там работают взрывотехники.

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Утром 18 мая в оккупированном Крыму недалеко от Бахчисарая произошел взрыв на железной дороге. С рельсов сошел товарный поезд — 11 из 23 вагонов. Пять из них опрокинулось, один разорвало.

Движение поездов между Симферополем и Севастополем приостановили. Оккупанты заявили, что инцидент произошел из-за «вмешательства посторонних лиц».

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Крым Беспилотник Война России против Украины

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