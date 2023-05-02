В Крыму с начала года зафиксировали более 30 «бавовн» — главред BlackSeaNews 2 мая, 18:20 Дым над оккупированным Севастополем 29 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

С начала 2023 года во временно оккупированном Крыму зафиксировали более 30 «бавовн». Об этом написал в Facebook главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.

По словам Клименко, мониторинговая группа BlackSeaNews и Института Черноморских стратегических исследований с 1 января 2023 года по открытым источникам насчитала на Крымском полуострове «более 30 „бавовн“ в разных районах».



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«24 из них можно считать несомненными атаками беспилотников. 12 „бавовн“ зафиксированы в районе Севастополя», — добавил он.

Российские оккупанты в Крыму накануне снова жаловались на «атаку беспилотников».

Утром 29 апреля в оккупированном Крыму в Казачьей бухте вблизи Севастополя раздались взрывы. На местной нефтебазе начался масштабный пожар, поднялся густой черный дым.



Оккупационные «власти» признали повреждение четырех цистерн с топливом и заявили о площади возгорания в 1000 квадратных метров.



По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, взрыв на нефтебазе уничтожил более 10 резервуаров с нефтепродуктами общей вместимостью 40 тысяч тонн. Нефтепродукты были предназначены для Черноморского флота страны-агрессора, корабли которого обстреливают Украину.

