В Крыму с начала года зафиксировали более 30 «бавовн» — главред BlackSeaNews

2 мая, 18:20
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Дым над оккупированным Севастополем 29 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Дым над оккупированным Севастополем 29 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

С начала 2023 года во временно оккупированном Крыму зафиксировали более 30 «бавовн». Об этом написал в Facebook главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.

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По словам Клименко, мониторинговая группа BlackSeaNews и Института Черноморских стратегических исследований с 1 января 2023 года по открытым источникам насчитала на Крымском полуострове «более 30 „бавовн“ в разных районах».

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«24 из них можно считать несомненными атаками беспилотников. 12 „бавовн“ зафиксированы в районе Севастополя», — добавил он.

Российские оккупанты в Крыму накануне снова жаловались на «атаку беспилотников».

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Утром 29 апреля в оккупированном Крыму в Казачьей бухте вблизи Севастополя раздались взрывы. На местной нефтебазе начался масштабный пожар, поднялся густой черный дым.

Оккупационные «власти» признали повреждение четырех цистерн с топливом и заявили о площади возгорания в 1000 квадратных метров.

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По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, взрыв на нефтебазе уничтожил более 10 резервуаров с нефтепродуктами общей вместимостью 40 тысяч тонн. Нефтепродукты были предназначены для Черноморского флота страны-агрессора, корабли которого обстреливают Украину.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Крым Беспилотники БПЛА Деоккупация Крыма Война России против Украины

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