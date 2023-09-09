В оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы
Одна из «бавовн» в оккупированном Крыму (Фото:REUTERS/Stringer)
В субботу, 9 сентября, в оккупированном Крыму прогремели взрывы.
Председатель Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук сообщил в Telegram, что было слышно четыре мощных взрыва в районе Старого Крыма, на юго-востоке полуострова.
О взрывах в Крыму сообщил в Telegram и журналист Андрей Цаплиенко.
Во временно оккупированном Крыму регулярно слышны звуки взрывов.
В частности, 30 августа в Феодосии и приморском поселке прогремели несколько взрывов, а местные жители видели вспышки после них.
8 октября 2022 года в результате мощного взрыва упали несколько его пролетов. 17 июля там снова были взрывы — вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин признал, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.
Глава СБУ Василий Малюк подтвердил причастность своей спецслужбы к взрывам. Последний был совместной операцией с ВМС ВСУ, во время которой был использован украинский беспилотник Sea Baby (Морской малыш).