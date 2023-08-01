Российские оккупанты заявили о ночной атаке на патрульные корабли в Крыму 1 августа, 08:39 Оккупированный Крым (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

В оккупированном Крыму была совершена попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли Сергей Котов и Василий Быков, сообщило Минобороны страны-агрессора РФ.

Оккупанты обвинили в атаке ВСУ.

В Минобороны РФ утверждают, что якобы при отражения атаки три безэкипажных катера уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей.

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25 июня Минобороны РФ обвинило ВСУ в попытке атаковать морскими дронами российский патрульный корабль Сергей Котов.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина продолжит наносить удары по оккупированному Россией Крыму и Крымскому мосту.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин заявил, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.



Это уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны, в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».