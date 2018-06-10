Ольха и крылатый Нептун. Пять самых ожидаемых новинок для украинской армии

Глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак рассказал журналу Новое Время о самых ожидаемых новинках, которые в ближайшее время поступят на вооружение в Вооруженные силы Украины.

1. Ракетный проект Нептун

Фото предоставлено Валентином Бадраком

В январе 2018-го стартовали госиспытания новой крылатой ракеты Нептун, способной поражать наземные и морские цели на дальности 300 км. А в перспективе - 500 км и более. Важно, что в этом проекте нет зависимости от иностранных комплектующих, все - отечественные.

2. Вертолет для всепогодного круглосуточного боя

Фото предоставлено Валентином Бадраком

Этот боевой вертолет, оснащенный высокоточными управляемыми ракетами и круглосуточной обзорно-прицельной системой с тепловизионным, телевизионным и лазерным каналами для ведения ночного боя - давняя мечта украинских военных. Сейчас его госиспытания на финишной прямой.

3. Реактивные системы залпового огня Ольха

Фото предоставлено Валентином Бадраком

Это новое поколение артиллерии. Ожидается, что в 2018‑м первые серийные реактивные системы залпового огня (РСЗО) Ольха поступят в ВСУ. Все комплектующие - украинские. Ракета уникальна: один залп - 12 высокоточных попаданий (точность до нескольких метров) в условном круге радиусом 1 км на дальности до 70 км. Такое оружие может стать первым шагом в создании асимметричного неядерного ракетного щита Украины.

4. Зенитный ракетный комплекс Печора

Фото предоставлено Валентином Бадраком

Украина не производит зенитных ракетных комплексов (ЗРК), но научилась их модернизировать. Переход от ЗРК С-125 к ЗРК Печора - серьезный скачок украинских разработчиков. Печора уже существует и поставляется на экспорт, а о доработке проекта для ВСУ было объявлено в начале 2018-го. ЗРК будет поражать цели на дальности до 50 км, и для нее уже разработана активная головка самонаведения.

5. Радиолокационная станция Малахит

Фото предоставлено Валентином Бадраком

Эта радиолокационная станция значительно усилит систему отечественной ПВО. Малахит способен автоматически передавать данные и определять радиальную скорость воздушных целей, включая те, которые оснащены технологиями снижения заметности боевых машин - Стелс. Малахит уже поставляется серийно и успешно справляется в зоне боевых действий.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №21 от 7 июня 2018 года