В Fire Point опровергли информацию о прекращении производства крылатых ракет Фламинго

Об этом заявил главный конструктор и совладелец компании Fire Point Денис Штилерман.

На своей странице в X он прокомментировал интервью гендиректора компании Fire Point Ирины Терех. Штилерман объяснил, что часть аудитории неправильно поняла ее ответ.

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«Ирина Терех никогда не говорила, что FP-5 Фламинго больше не будут производить. Ей задали вопрос о новых разработках крылатых ракет: «И там есть еще цифры между FP-5 и FP-7, и 9, и можно ожидать каких-то вариаций крылатых ракет, меньших или нет? Или если крылатая, то она должна быть вот такой?». Ирина четко ответила: «Не будет. По крайней мере, на сегодняшний день мы не планируем больше крылатых ракет», — заявил Штилерман.

Он добавил, что «больше — это о новых моделях крылатых ракет, а не о FP-5».

Инфографика: NV

«Больше» — это о новых моделях крылатых ракет, а не о FP-5. Это не означает свертывание производства Фламинго. Мы будем производить их и в дальнейшем. Более того, гарантирую: мы постоянно наращиваем производство как крылатых ракет FP-5, так и дронов FP-1 и FP-2, активно работаем над производством баллистических ракет FP-7 и FP-9″, — объяснил он.

Отдельно Штилерман призвал украинцев проверять первоисточники и не распостранять российские наративы.

3 октября президент Владимир Зеленский заявил, что украинская баллистическая ракета FP-9 производства компании Fire Point, способная достичь Москвы, будет готова этой осенью.

1 октября Зеленский сообщил, что украинская тактическая баллистическая ракета FP-7 была впервые успешно применена на фронте. Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники уточнило, что Силы обороны нанесли этими ракетами удары по целям на временно оккупированных Россией территориях.

В июне главный конструктор и совладелец компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что уже в ближайшее время Украина сможет нанести удар по Москве с помощью «девятки» (так называют FP-9). Он предположил, что целями для украинских баллистических ракет могут стать энергетические объекты.

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В то же время бывший министр обороны Михаил Федоров в августе озвучил более осторожный прогноз. По его мнению, Украина запустит баллистическую ракету в сторону России до конца 2026 года.