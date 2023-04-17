Россияне хотят производить «крылатые бомбы» дальнего радиуса поражения — Игнат 17 апреля, 10:36 Последствия сброса авиацией РФ крылатых корректированных авиабомб в прифронтовой зоне (Фото:Кадр видео Суспільне Суми)

Об этом спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона в понедельник, 17 апреля.

По его словам, россияне поднимают старые проекты, о чем говорят планы производить ракеты Х-50, а также наращивают производство БПЛА — разведывательных и ударных.

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«Раньше проект Х-50 был нецелесообразным, потому что у них была ракета лучше — Х-101. Им очень нужно восстанавливать запас дальнобойного высокоточного оружия, а Х-50 — такая же ракета как Х-101 или Калибр, которая может лететь далеко и доставать в любую точку Украины», — сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил говорит, что оккупанты, в частности в своих пабликах, обсуждают производство «крылатых бомб», которые будут иметь большую дальность поражения.

«Насколько это будет эффективно, посмотрим», — добавил он.

4 апреля Игнат сообщил, что Россия сбрасывает до 20 планирующих авиабомб по всей линии фронта ежедневно. Для этого используют самолеты Су-35 и Су-34, не входящие в зону поражения украинской ПВО. По его словам, управляемые бомбы поражают цели на расстоянии до 70 км. Эффективно противодействовать этим бомбам Украина пока не может — для этого нужны системы Patriot и западные истребители.