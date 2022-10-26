ВСУ впервые сбили российскую крылатую ракету благодаря приложению єППО

26 октября, 15:39
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Благодаря приложению єППО была перехвачена крылатая ракета Калибр (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces)

Благодаря приложению єППО была перехвачена крылатая ракета Калибр (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces)

Украинские военные впервые сбили российскую крылатую ракету благодаря отечественному мобильному приложению єППО.

Об этом сообщил у себя в Facebook один из его разработчиков Геннадий Сульдин.

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По его словам, успешный перехват ракеты благодаря приложению произошел 22 октября где-то на южном направлении.

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«Калибр летел на очень малой высоте, благодаря особенностям рельефа местности локационно не наблюдался. Наши зенитчики за несколько секунд получили целеуказание, имели достаточно времени и без лишних проблем, как на тренажере сбили Калибр с ПЗРК Игла», — рассказал IT-специалист из конструкторской группы Технари.

Сульдин также добавил, что «система сработала именно так, как мы мечтали в мае в начале разработки приложения».

В то же время он отметил, что єППО задумывалось именно как средство отслеживания низколетающих дозвуковых крылатых ракет, прежде всего Калибров, а угроза российских дронов-камикадзе типа Шахеда иранского производства «появилась гораздо позже».

https://www.facebook.com/gennadiy.suldin/posts/pfbid02JCtb4SRCyJvnzAK1u74xu37kkdZDbQ2fJXJxqK3b7Df1PCJ6ppYsNhbSp7tYkUnhl
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Крылатая ракета Ракетные удары Приложение Война России против Украины Калибр

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