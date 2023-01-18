Душераздирающие кадры: появилось видео первых минут после трагедии в Броварах 18 января, 15:26 Среди жертв трагедии есть дети (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В соцсетях обнародовали видео, снятое в первые минуты после крушения вертолета возле детского сада в Броварах Киевской области.

На обнародованных кадрах одного из очевидцев видно объятое пламенем здание, в котором на момент трагедии находились дети и персонал заведения, а также слышны душераздирающие крики людей.

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Внимание: видео не рекомендуется к просмотру людям со слабыми нервами

Вертолет с руководством МВД, на борту которого были, в том числе глава ведомства Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин, упал возле детского сада в Броварах в среду утром, 18 января.

В результате крушения все девять человек, которые находились на его борту, погибли.

По последним данным, всего жертвами трагедии стали около 14 человек, среди них один ребенок.

Как сообщили в Национальной полиции, вертолет направлялся в Харьковскую область.

Причины крушения пока не известны.