Душераздирающие кадры: появилось видео первых минут после трагедии в Броварах

18 января, 15:26
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Среди жертв трагедии есть дети (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Среди жертв трагедии есть дети (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В соцсетях обнародовали видео, снятое в первые минуты после крушения вертолета возле детского сада в Броварах Киевской области.

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На обнародованных кадрах одного из очевидцев видно объятое пламенем здание, в котором на момент трагедии находились дети и персонал заведения, а также слышны душераздирающие крики людей.

Видео дня

Внимание: видео не рекомендуется к просмотру людям со слабыми нервами

Вертолет с руководством МВД, на борту которого были, в том числе глава ведомства Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин, упал возле детского сада в Броварах в среду утром, 18 января.

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В результате крушения все девять человек, которые находились на его борту, погибли.

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По последним данным, жертвами трагедии стали около 14 человек (Фото:REUTERS//Yan Dobronosov) Названы имена членов экипажа и пассажиров разбившегося в Броварах вертолета

По последним данным, всего жертвами трагедии стали около 14 человек, среди них один ребенок.

Как сообщили в Национальной полиции, вертолет направлялся в Харьковскую область.

Причины крушения пока не известны.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Вертолет Авиакатастрофа Киевская область Детсады Бровары Крушение Дети

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