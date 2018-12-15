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Крушение Су-27 в Житомирской области: ВСУ назвали имя погибшего пилота

Сегодня, 19:50
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Пилот был участником АТО

В результате крушения истребителя Су-27 в Житомирской области погиб военный летчик первого класса, майор Александр Фоменко.

Как рассказали в пресс-службе Командования воздушных сил ВСУ, у погибшего было более 480 часов налета и он был подготовлен к ведению боевых действий в полном объеме Курса боевой подготовки, в качестве инструктора в простых и сложных метеорологических условиях днем.

Фоменко был участником АТО в 2014 году.

У погибшего остались жена и дочь.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области разбился истребитель Су-27. По данным Генштаба ВСУ, самолет потерпел крушение при заходе на посадку в ходе выполнения плановых полетов, летчик погиб. 

 

Теги:   Крушение Су-27 ВСУ

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