17 октября 2018, среда

Крушение Су-27 в Винницкой области: следователи изъяли документы на истребитель

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В авиакатастрофе погибли украинский и американский пилоты

В авиакатастрофе погибли украинский и американский пилоты

В рамках расследования авиакатастрофы Су-27 в Винницкой области на аэродромах в Миргороде Полтавской области и Староконстантинове Хмельницкой области следствие изъяло документы на истребитель и другую документацию.

По данным военной прокуратуры Центрального региона, изъята летная документация.

Продолжается допрос свидетелей относительно обстоятельств вылета борта, его технического состояния на момент вылета, данных объективного контроля.

Место падения Су-27 взяли под охрану.

Напомним, 16 октября около 17 часов в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) Винницкой области разбился Су-27 ВВС Украины. Самолет поднялся в воздух с аэродрома в Староконстантинове для выполнения учебно-боевого вылета в рамках многонациональных учений Чистое небо-2018.

В результате оба пилота погибли.

Погибшими оказались полковник Иван Петренко, начальник авиации воздушного командования Восток ВС ВСУ и военнослужащий ВВС Национальной гвардии США.

Видео с места крушения Су-27

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