Крушение Су-27 в Винницкой области: следователи изъяли документы на истребитель

В рамках расследования авиакатастрофы Су-27 в Винницкой области на аэродромах в Миргороде Полтавской области и Староконстантинове Хмельницкой области следствие изъяло документы на истребитель и другую документацию.
По данным военной прокуратуры Центрального региона, изъята летная документация.
Продолжается допрос свидетелей относительно обстоятельств вылета борта, его технического состояния на момент вылета, данных объективного контроля.
Место падения Су-27 взяли под охрану.
Напомним, 16 октября около 17 часов в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) Винницкой области разбился Су-27 ВВС Украины. Самолет поднялся в воздух с аэродрома в Староконстантинове для выполнения учебно-боевого вылета в рамках многонациональных учений Чистое небо-2018.
В результате оба пилота погибли.
Погибшими оказались полковник Иван Петренко, начальник авиации воздушного командования Восток ВС ВСУ и военнослужащий ВВС Национальной гвардии США.
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