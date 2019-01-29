Крушение истребителя Су-27 в Житомирской области: ГБР отрабатывает пять версий Вчера, 16:26 1555 Цей матеріал також доступний українською @Scramblemagazine Пилот истребителя погиб @Scramblemagazine

Госбюро расследований отрабатывает пять версий крушения истребителя Су-27 в Житомирской области в декабре 2018 года.

Об этом рассказал глава ведомства Роман Труба на брифинге в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

"Первая - технические неисправности самого самолета, вторая - нарушение правил организации и управления полетов, третья - сложные погодные условия, четвертая - нарушение правил полетов, совершенное экипажем, и пятая - террористический акт", - пояснил он.

Труба подчеркнул, что в рамках расследования проведены около 100 допросов, а также десятки осмотров места аварии и документов.

Ответ о причинах аварии следователи смогут дать после получения результатов экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области разбился истребитель Су-27. По данным Генштаба ВСУ, самолет потерпел крушение при заходе на посадку в ходе выполнения плановых полетов.

В результате крушения погиб военный летчик первого класса, майор Александр Фоменко. Он был участником АТО в 2014 году. У погибшего остались жена и дочь.