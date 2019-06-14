Крушение Ил-76: в Украине чтут память 49 военных, погибших на Донбассе пять лет назад 14 июня, 10:04 Цей матеріал також доступний українською armyfm.com.ua На борту Ил-76 находились 40 десантников и девять членов экипажа armyfm.com.ua

В пятницу, 14 июня, в Украине чтут память 49 украинских военнослужащих, самолет которых был сбит боевиками на Донбассе пять лет назад.

В Зале памяти Вооруженных сил Украины в Киеве состоялся расширенный церемониал, были озвучены имена всех погибших десантников и членов экипажа.

В честь каждого из них прозвучали удары колокола.

Памятные мероприятия также проходят в Днепре, Кривом Роге и Мелитополе.

Почтил память погибших и президент Владимир Зеленский. Он возложил цветы к Памятному колоколу.

Также присутствовали министр обороны Степан Полторак и глава Генштаба Руслан Хомчак.

Экс-президент Петр Порошенко также прокомментировал трагедию пятилетней давности.

«Пять лет назад над Украиной упало небо. Вечная память и слава павшим защитникам Украины!» — написал он.

Напомним, 14 июня 2014 года оккупационные силы РФ сбили военно-транспортный самолет ВСУ, когда тот заходил на посадку на аэродром в Луганске.

На борту находилось 40 украинских десантников и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Через пять дней боевики передали тела украинских военных.

27 марта 2017 года Павлоградский суд признал генерал-майора Виктора Назарова виновным в деле о сбитом летом транспортнике Ил-76, приговорив его к семи годам лишения свободы.



Во время слушаний было доказано, что, находясь на посту начальника штаба, первого заместителя руководителя АТО он послал самолет в Луганск несмотря на то, что городской аэродром находился в окружении гибридных войск РФ, которые имели в своем распоряжении переносные ЗРК.

Сам Назаров отрицает свою вину.