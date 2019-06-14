Крушение Ил-76 на Донбассе: родственники погибших десантников обратились к Зеленскому
Родственники погибших десантников и членов экипажа сбитого на Донбассе Ил-76 обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием взять расследование дела под личный контроль.
Об этом рассказала сестра одного из погибших военнослужащих Иляна Гайдук, пишет Укринформ.
«Мы написали письмо, в котором обращаемся к президенту Украины взять это дело под свой контроль и установить справедливость», — заявила она.
Гайдук отметила, что расследование дела намеренно затягивается.
«Военные летчики, которые давали показания против генерала Назарова, были уволены», — пояснила она.
По словам адвоката семей погибших Виталия Погосяна, все уголовные производства в отношении генерала Назарова постоянно находятся на экспертизе, год дело находилось на рассмотрении экспертов, сейчас оно снова на экспертизе уже полгода.
Он рассказал, что под обращением к Зеленскому стоит 40 подписей, документ передадут в Администрацию президента.
Напомним, 14 июня 2014 года оккупационные силы РФ сбили военно-транспортный самолет ВСУ, когда тот заходил на посадку на аэродром в Луганске.
На борту находилось 40 украинских десантников и 9 членов экипажа. Все они погибли.
Через пять дней боевики передали тела украинских военных.
27 марта 2017 года Павлоградский суд признал генерал-майора Виктора Назарова виновным в деле о сбитом летом транспортнике Ил-76, приговорив его к семи годам лишения свободы.
Во время слушаний было доказано, что, находясь на посту начальника штаба, первого заместителя руководителя АТО он послал самолет в Луганск несмотря на то, что городской аэродром находился в окружении гибридных войск РФ, которые имели в своем распоряжении переносные ЗРК.
Сам Назаров отрицает свою вину.