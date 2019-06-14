Крушение Ил-76 на Донбассе: родственники погибших десантников обратились к Зеленскому 14 июня, 16:34 Цей матеріал також доступний українською Цензор. НЕТ Боевики сбили Ил-76 пять лет назад Цензор. НЕТ

Родственники погибших десантников и членов экипажа сбитого на Донбассе Ил-76 обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием взять расследование дела под личный контроль.

Об этом рассказала сестра одного из погибших военнослужащих Иляна Гайдук, пишет Укринформ.

«Мы написали письмо, в котором обращаемся к президенту Украины взять это дело под свой контроль и установить справедливость», — заявила она.

Гайдук отметила, что расследование дела намеренно затягивается.

«Военные летчики, которые давали показания против генерала Назарова, были уволены», — пояснила она.

По словам адвоката семей погибших Виталия Погосяна, все уголовные производства в отношении генерала Назарова постоянно находятся на экспертизе, год дело находилось на рассмотрении экспертов, сейчас оно снова на экспертизе уже полгода.

Он рассказал, что под обращением к Зеленскому стоит 40 подписей, документ передадут в Администрацию президента.

Напомним, 14 июня 2014 года оккупационные силы РФ сбили военно-транспортный самолет ВСУ, когда тот заходил на посадку на аэродром в Луганске.

На борту находилось 40 украинских десантников и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Через пять дней боевики передали тела украинских военных.

27 марта 2017 года Павлоградский суд признал генерал-майора Виктора Назарова виновным в деле о сбитом летом транспортнике Ил-76, приговорив его к семи годам лишения свободы.



Во время слушаний было доказано, что, находясь на посту начальника штаба, первого заместителя руководителя АТО он послал самолет в Луганск несмотря на то, что городской аэродром находился в окружении гибридных войск РФ, которые имели в своем распоряжении переносные ЗРК.

Сам Назаров отрицает свою вину.