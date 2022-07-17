Крушение украинского Ан-12 в Греции: перевозчик подтвердил гибель всех восьми членов экипажа

17 июля, 10:28
На борту самолета находились восемь человек (Фото:REUTERS/Stringer)

На борту самолета находились восемь человек (Фото:REUTERS/Stringer)

В украинской компании Meridian подтвердили гибель экипажа ее транспортного самолета Ан-12, разбившегося в Греции в ночь на воскресенье, 17 июля.

Об этом в комментарии DW, рассказал ее генеральный директор Денис Богданович.

По его словам, на борту самолета находились восемь человек. Все они были гражданами Украины.

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Предварительной причиной крушения названа «техническая неисправность», — однако детали уточняются.

Самолет выполнял коммерческий рейс из Сербии в Иорданию.

https://twitter.com/BNONews/status/1548415323077914628

Во время полета у него загорелся один из двигателей, в связи с чем экипаж запросил аварийную посадку в аэропорту Кавалы, однако самолет туда не долетел и рухнул на кукурузном поле у села Палеохори в муниципалитете Пангай.

https://twitter.com/YWNReporter/status/1548424765945221127
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Греция Авиакатастрофа Украинцы Крушение самолета АН-12

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