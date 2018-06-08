Крупный агрохолдинг организовал в Киевской области нелегальный могильник

Один из крупнейших аграрных холдингов, который занимается разведением домашней птицы и производством мясных продуктов, организовал в Киевской области нелегальный могильник.

Как сообщили в Генпрокуратуре, согласно украинскому законодательству, остатки забитой птицы должны храниться на специальных площадках, оборудованных для предотвращения их попадания в почву и воду.

Однако руководство холдинга для экономии средств организовало утилизацию отходов путем их захоронения на земельных участках, а также создание стихийных свалок, так называемых могильников.

"Такой способ переработки несет большую угрозу для санитарно-эпидемиологического благополучия и здоровья жителей окружающих сел", - отметили в ГПУ.

По оценкам специалистов, в результате систематического нарушения норм законодательства окружающей среде нанесен ущерб на сумму более 200 млн гривен.

"По результатам проведенных мероприятий задержаны владельцы агрохолдинга и руководитель структурного подразделения. В ближайшее время им будет избраны меры пресечения", - добавили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области на складах нашли несколько тонн человеческих останков и других медотходов.