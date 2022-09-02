В Киеве вновь заработало крупнейшее столичное казино — FAVBET Casino в MERCURE Kyiv Congress Hotel 2 сентября, 16:39 Новости компаний FAVBET

Игорное заведение группы компаний FAVBET возобновило работу 1 сентября после вынужденного перерыва. Напомним, что торжественное открытие казино состоялось в январе 2022 года, всего за месяц до начала полномасштабного российского вторжения.



По оценке Валерия Музыченко, генерального менеджера FAVBET Casino, по состоянию на сентябрь 2022 года — это единственное действующее наземное казино в украинской столице, которое полностью легально и работает с соблюдением всех требований законодательства. За соответствующую лицензию в 2021 году ООО «Фаворит казино компании» заплатило в госбюджет 72 млн грн.

Видео дня

Заведение позиционируется как развлекательный комплекс, где можно не только испытать свою удачу и выиграть ценные призы, но и послушать живую музыку, проверить свои интеллектуальные навыки в покере, вкусно поесть и хорошо провести время в кругу друзей.

«Запуск FAVBET Casino позволяет вернуться к работе около 300 наших сотрудников, привлечь к сотрудничеству около 100 контрагентов и создает еще один источник наполнения городского бюджета. В то же время, это и сигнал для других бизнесов — пора начинать работать, создавать рабочие места и восстанавливать экономику. Горжусь командой, которая смогла наладить все процессы в столь сложных условиях», — прокомментировал Валерий Музыченко.

Пространство казино состоит из 5 залов: большой зал с живой игрой и автоматами, 3 VIP-зала, а также зал слот-автоматов со сценой, большим контактным баром и рестораном для посетителей казино. Ежедневно заведение может комфортно посещать более 500 гостей.

Общая площадь залов — 1710,2 квадратных метра, что делает FAVBET Casino крупнейшим казино украинской столицы и вторым по величине во всей стране.

Заведение отличают доступные цены. Ставка на рулетке — от 1 игровой единицы, на карточном столе — от 10 игровых единиц и от 0,5 игровых единиц на слотах (игровая единица условно равна одному доллару США). Для гостей из других городов Украины предусмотрены круглосуточный консьерж-сервис, трансфер, поселение и экскурсионная программа.

В казино следят за соблюдением принципов ответственной игры, поэтому ввели систему верификации гостей.

Адрес FAVBET Casino:

Киев, ул. Олексы Тихого, дом. 42а (буква К)

Первый и второй этажи отеля MERCURE Kyiv Congress

+38 (096) 083 8300

info@favbetcasino.com.ua

https://www.facebook.com/favbetcasinokyiv

Как добраться: со стороны ул. Вадима Гетьмана — 1 этаж Cosmo Multimall

*согласно данным реестра организаторов азартных игр в игорных заведениях казино на сайте КРАИЛ по состоянию на 31.08.22

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.