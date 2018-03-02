Крупнейший меткомбинат Запорожья поддержал инициативу #Прикрути

Металлургический комбинат Запорожсталь снизит потребление природного газа на 10% для поддержания плана по сокращению потребления топлива после начала новой газовой войны, объвленной Украине российским Газпромом.

Предприятие официально поддержало инициативу #Прикрути.

"Благодаря тому, что в течение нескольких лет на комбинате реализуется комплекс мероприятий по энергосбережению и повышению уровня энергоэффективности, сегодня есть возможность сделать это без критического ущерба для производства", - цитирует заявление завода Укринформ.

Соответствующий протокол на Запорожстали о необходимости на 10% сократить потребление газа получили в связи с решением кризисного штаба при Минэнерго.

Указывается, что 2 марта ПАО Запорожгаз на основании вышеупомянутого протокола направило требование о сокращении объемов потребления природного газа на 10% крупным промышленным предприятиям, средним предприятиям и на объекты сферы теплокоммунэнерго Запорожской области.

Напомним, 2 марта компания Нафтогаз призвала украинцев сократить потребление газа на 3-4 дня, чтобы помешать успеху провокации российского Газпрома. Примечательно, что городские власти Львова не отправляла детей на вынужденные каникулы и не употребляли других мер экономии, отмечая, что "пока все спокойно" и пообещали скорректировать работу теплоснабжающих компаний или вводить ограничения, "если будут какие-то указания".