Задержаны корректировщики оккупантов. Глава Херсонской ОВА рассказал о результатах круглосуточного комендантского часа 10 мая, 16:06 Круглосуточный комендантский час в Херсоне вводили на выходные (Фото:Bernadett Szabo/Reuters)

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал о результатах круглосуточного комендантского часа в Херсоне.

В своем Telegram он сообщил, что с 5 по 8 мая в областном центре задержали двух корректировщиков артиллерийского огня российских оккупантов.

По результатам антитеррористических мероприятий было зарегистрировано девять уголовных производств.

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Из незаконного обращения изъяты оружие и боеприпасы.

Также были задержаны два человека, которые находились в розыске, и обнаружены сторонники «русского мира».

Правоохранители проверили около 20 тысяч граждан, 355 транспортных средств и 28 плавсредств. Во время мероприятий были обнаружены 253 нарушителя комендантского часа, а также обнаружены и изъяты четыре мобильных телефона, которые числились похищенными.

С 5 до 8 мая в Херсоне объявляли продленный комендантский час. Город закрывали на въезд и выезд.

Днем 3 мая войска РФ ударили по железнодорожному вокзалу Херсона, был поврежден вагон одного из пассажирских поездов и ранен проводник.

В этот день оккупанты массированно обстреляли город и населенные пункты области. Всего погибли 23 человека, еще 46 получили ранения. В региона объявлен трехдневный траур.

Одним из мест обстрела Херсона стал гипермаркет Эпицентр. В момент атаки там находились сотрудники магазина и покупатели, часть из них погибла.