Задержаны корректировщики оккупантов. Глава Херсонской ОВА рассказал о результатах круглосуточного комендантского часа
Круглосуточный комендантский час в Херсоне вводили на выходные (Фото:Bernadett Szabo/Reuters)
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал о результатах круглосуточного комендантского часа в Херсоне.
В своем Telegram он сообщил, что с 5 по 8 мая в областном центре задержали двух корректировщиков артиллерийского огня российских оккупантов.
По результатам антитеррористических мероприятий было зарегистрировано девять уголовных производств.
Из незаконного обращения изъяты оружие и боеприпасы.
Также были задержаны два человека, которые находились в розыске, и обнаружены сторонники «русского мира».
Правоохранители проверили около 20 тысяч граждан, 355 транспортных средств и 28 плавсредств. Во время мероприятий были обнаружены 253 нарушителя комендантского часа, а также обнаружены и изъяты четыре мобильных телефона, которые числились похищенными.
С 5 до 8 мая в Херсоне объявляли продленный комендантский час. Город закрывали на въезд и выезд.
Днем 3 мая войска РФ ударили по железнодорожному вокзалу Херсона, был поврежден вагон одного из пассажирских поездов и ранен проводник.
В этот день оккупанты массированно обстреляли город и населенные пункты области. Всего погибли 23 человека, еще 46 получили ранения. В региона объявлен трехдневный траур.
Одним из мест обстрела Херсона стал гипермаркет Эпицентр. В момент атаки там находились сотрудники магазина и покупатели, часть из них погибла.