Кровавый российский террор. Оккупанты нанесли удар по жилому дому в Краматорске, есть пострадавшие
Последствия удара по Краматорску, 1 февраля (Фото:via Типичный Краматорск / Telegram)
В среду, 1 февраля, российские оккупанты нанесли удар по Краматорску Донецкой области. В результате вражеской атаки есть пострадавшие.
Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.
Других деталей он не раскрыл. По информации местных Telegram-каналов, на месте происшествия уже работают спасатели, разрушены как минимум два подъезда.
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