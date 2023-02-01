Кровавый российский террор. Оккупанты нанесли удар по жилому дому в Краматорске, есть пострадавшие 1 февраля, 23:17 Последствия удара по Краматорску, 1 февраля (Фото:via Типичный Краматорск / Telegram)

В среду, 1 февраля, российские оккупанты нанесли удар по Краматорску Донецкой области. В результате вражеской атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.

Других деталей он не раскрыл. По информации местных Telegram-каналов, на месте происшествия уже работают спасатели, разрушены как минимум два подъезда.

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