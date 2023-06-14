Задержан российский «крот» ГРУ: он служил в рядах ВСУ и собирал данные о направлениях контрнаступления 14 июня, 15:19 Предателя задержали в Днепропетровской области во время спецоперации (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины задержала российского «крота» ГРУ, который служил в рядах ВСУ и собирал данные о направлениях контрнаступления украинской армии.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, предателем оказался житель Энергодара. Еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он вступил в ряды ВСУ, где проходил военную службу в одном из гарнизонов в Днепропетровской области.

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По данным следствия, в конце прошлого года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки.

По его указанию, «крот» собирал информацию о планах участия украинских войск в боевых операциях на фронте. Перед контрнаступлением ВСУ он получил от куратора срочную задачу — собрать данные о дате начала операции и основных направлениях удара.

Также задержанные должен был передать российским оккупантам маршруты перевозки иностранного вооружения и военной техники.

В СБУ уточнили, что фигурант в начале разведывательно-подрывной деятельности поддерживал коммуникацию с агрессором через свою мать, которая осталась во временно оккупированном Энергодаре и попала в поле зрения ГРУ.

Предателя задержали в результате многоэтапной спецоперации в Днепропетровской области.

Ему сообщили о подозрении в госизмене. Мужчине грозит пожизненное заключение.