Задержан российский «крот» ГРУ: он служил в рядах ВСУ и собирал данные о направлениях контрнаступления

14 июня, 15:19
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Предателя задержали в Днепропетровской области во время спецоперации (Фото:СБУ)

Предателя задержали в Днепропетровской области во время спецоперации (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины задержала российского «крота» ГРУ, который служил в рядах ВСУ и собирал данные о направлениях контрнаступления украинской армии.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, предателем оказался житель Энергодара. Еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он вступил в ряды ВСУ, где проходил военную службу в одном из гарнизонов в Днепропетровской области.

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По данным следствия, в конце прошлого года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки.

По его указанию, «крот» собирал информацию о планах участия украинских войск в боевых операциях на фронте. Перед контрнаступлением ВСУ он получил от куратора срочную задачу — собрать данные о дате начала операции и основных направлениях удара.

Также задержанные должен был передать российским оккупантам маршруты перевозки иностранного вооружения и военной техники.

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В СБУ уточнили, что фигурант в начале разведывательно-подрывной деятельности поддерживал коммуникацию с агрессором через свою мать, которая осталась во временно оккупированном Энергодаре и попала в поле зрения ГРУ.

Предателя задержали в результате многоэтапной спецоперации в Днепропетровской области.

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Ему сообщили о подозрении в госизмене. Мужчине грозит пожизненное заключение.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российская агентура Контрнаступление

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