Заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Денис Чистиков в интервью Radio NV рассказал о кризисе энергоснабжения военных объектов России во временно оккупированном Крыму и о том, какие города там остаются без света.

«Поражаются объекты, которые осуществляют энергообеспечение военных объектов на территории временно оккупированного Крыма», — отметил Чистиков в эфире Radio NV.

Он рассказал, что в российских волонтерских Telegram-каналах активно проводится собрание по закупке мощных электрогенераторов, что указывает на то, что электроподстанции пытаются переключить на автономное питание.

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«У них, опять же, сейчас есть дилемма. Они обсуждают: либо солнечные электростанции, а это визуальное обнаружение, потому что для запитывания этих систем требуются большие площади солнечных электростанций, либо большие электрогенераторы. Но опять же электрогенераторы — они оставляют тепловой след, и здесь также идет обсуждение, что это раскроет те точки, где находятся российские военнослужащие. Эти вопросы обсуждаются. И опять же такое обсуждение указывает на то, что есть определенный кризис обеспечения электроэнергии на военных объектах на территории временно оккупированного Крыма», — подытожил заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму.

Также Чистиков рассказал, что, согласно сообщениям в открытых источниках и обсуждениям в Telegram-каналах, упоминается, что Керчь, частично Феодосия, Ленино, Щелкино, а также Алушта остаются без света.

Кроме того, уже появилась информация, что будет подвозиться вода. Это указывает на то, что они не обеспечили питание водоснабжения, и поэтому осуществляется водоподвоз", — добавил он.

Зампостоянного представителя президента Украины в Крыму сообщил, что в Telegram-каналах указывается, что проблемы с энергообеспечением есть на всей территории восточного Крыма.

«Вместе с тем уже более двух недель они избегают коммуникации и информации, касающейся северной части Крыма. И даже Telegram-каналы, относящиеся к населенным пунктам, молчат. Это указывает на то, что там нет связи и местные жители не могут коммуникировать. Есть определенные сообщения, которые они пытаются удалять — именно от жителей, приезжающих в населенные пункты. Они обращаются к власти: когда обратят внимание на них? Поскольку ремонты делают в больших городах или на южном побережье, и никакого внимания к северному Крыму. В основном это касается Джанкоя, но там хоть иногда появляется информация, рассказывают, в частности, коммуницируют оккупационные местные власти. Но Красноперекопск и Армянск вообще две недели остаются без информации», — заявил Чистиков.

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По его словам, оккупанты на данный момент закрыли информацию об энергосистеме Крыма.

«Раньше они публиковали разные отчеты по указанному вопросу, до 2022 года. После 2022 года вообще никакой информации об энергосистеме Крыма на официальных сайтах оккупационных властей. Она отсутствует, они ее скрывают», — сказал заместитель представителя президента Украины в Крыму.

Удары по энергообъектам оккупированного Крыма и перебои там с электроснабжением — последние новости

28 июля временно оккупированный Крым атаковали дроны, поразив электроподстанцию в Феодосии.

27 июля гауляйтер Михаил Развожаев сообщил, что в оккупированном Севастополе ввели ограничения электроснабжения.

В ночь на 26 июля Telegram-канал Крымский ветер сообщил, что после атаки беспилотников на Таврийскую ТЭС возле оккупированного Симферополя возник пожар. Оккупационное Крымэнерго признало, что часть населенных пунктов полуострова обесточена из-за «внешнего влияния на объекты электроснабжения». О «сложной обстановке» с подачей электроэнергии сообщается на северо-западе, востоке и юге оккупированного полуострова.

24 июля командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди сообщил, что в течение 23−24 июля были поражены 19 энергетических объектов на временно оккупированных территориях Украины, 17 из которых находятся в оккупированном Россией Крыму.