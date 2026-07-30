Заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Денис Чистиков в интервью Radio NV сообщил, что жители восточной и северной частей оккупированного Крыма уже выходили на центральные площади из-за кризиса энергоснабжения.

«Уже есть поездки оккупационных республиканских чиновников в указанные регионы (север и восток оккупированного Крыма — ред.) с целью снятия определенного напряжения, поскольку уже были выступления населения, выходы на центральные площади. Именно с целью привлечения внимания», — отметил Чистиков в эфире Radio NV.

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По его словам, в российских Telegram-каналах указывается, что проблемы с энергообеспечением есть на всей территории восточного Крыма, а коммуникации по энергообеспечению северной части Крыма оккупационные власти избегают уже две недели.

«Есть определенные сообщения, которые они пытаются удалять — именно от жителей, приезжающих в населенные пункты. Они обращаются к власти: когда обратят внимание на них? Поскольку ремонты делают в больших городах или на южном побережье, и никакого внимания к северному Крыму. В основном это касается Джанкоя, но там хоть иногда появляется информация, рассказывают, в частности, коммуницируют оккупационные местные власти. Но Красноперекопск и Армянск вообще две недели остаются без информации», — отметил заместитель представителя президента Украины в Крыму.

Удары украинских беспилотников по энергетическим объектам в оккупированном Крыму

28 июля временно оккупированный Крым атаковали дроны, поразив электроподстанцию в Феодосии.

24 июля командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди сообщил, что в течение 23−24 июля были поражены 19 энергетических объектов на временно оккупированных территориях Украины, 17 из которых находятся в оккупированном Россией Крыму.

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20 июля Бровди заявил, что Силы беспилотных систем в рамках операции Крымский рубильник off поразили 19 энергоузлов на временно оккупированных Россией территориях, 11 из которых — в оккупированном Крыму.