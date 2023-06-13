Серия атак РФ. В Кривом Роге попадание в пятиэтажку и ряд гражданских объектов, трое погибших и 32 раненых, в Киеве сбили все цели 13 июня, 07:43 Последствия ночной атаки в Кривом Роге Днепропетровской области (Фото:Сергей Лысак / Телеграм)

В ночь на 13 июня по всей Украине звучала воздушная тревога. Россия осуществила новую массированную атаку дронами и ракетами: был атакован Киев, а также ряд других городов. В Кривом Роге есть попадание в жилой дом, известно о погибших и тяжело раненых жителях.

Утром 13 июня Россия осуществила новые запуски ракет, в Украине снова объявлена тревога.



NV следит за всеми главными последствиями атаки 13 июня — нового военного преступления РФ.



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07:40 В Кривом Роге трое погибших, 25 раненых после ночного удара по многоэтажке — глава Днепропетровской ОВА

Сергей Лысак подвел итоги трагической ночи. Всего в городе на разных объектах были ранены 32 человека.

В Кривом Роге сбили три крылатые ракеты, однако в результате «прилетов» были повреждены гражданские объекты.

В повежденной пятиэтажке погибли по меньшей мере трое жителей, 25 человек ранены, из них 19 — в больнице. Под завалами есть еще люди. Произошел пожар в квартирах с первого по пятый этажи.

07:31 В Днепропетровской области снова слышны взрывы, по предварительным данным — это работа ПВО



07:30 Фото и видео последствий удара по жилому дому в Кривом Роге



07:25 Мониторинговые паблики сообщают об угрозе новой ракетной атаки и вероятном мероприятии ракет в воздушное пространство Украины

По данным Андрея Цаплиенко, речь идет о новых запусках ракет Х-101/555.



07:10 В Киеве и ряде регионов — новая воздушная тревога



07:07 Ночью ПВО уничтожила 10 из 14 ракет Х-101/555 и один из четырех «шахедов»

О таких предварительных данных идет речь в утренней сводке Генштаба ВСУ. Они будут уточнены в отдельной сводке Воздушных сил ВСУ.



06:20 Глава Днепропетровской ОВ Сергей Лысак сообщил о погибших в результате атаки по Кривому Рогу.



06:17 По Украине снова распространяется тревога.



Фото: alerts.in.ua

05:11 Россияне попали в жилой дом и несколько граждански объектов в Кривом Роге

«Высокоточные» уроды попали в несколько абсолютно мирных объектов в разных частях города, в том числе в пятиэтажный дом. Работают все экстренные службы, заканчивается тушение пожаров. Скорая оказывает помощь, есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии, вероятно есть люди под завалами", — сообщил мэр Вилкул.

04:56 СМИ пишут о попадании в жилой дом в Кривом Роге.



04:55 Враг атаковал Киев крылатыми ракетами, все вражеские цели уничтожены.

В частности для нападения на Киев противник применил крылатые ракеты Х-101/555, традиционно выпущенные стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС из района Каспийского моря.

04:38 Отбой тревоги в Киеве и области.



04:29 Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что враг совершил атаку БПЛА "шахед" на объекты гражданской инфраструктуры Харькова.

Предварительно в одном случае пострадало коммунальное предприятие в Киевском районе, а в другом случае — складское помещение в Салтовском, где в результате взрыва произошел пожар.

Информация о пострадавших уточняется.

04:07 СМИ сообщают о взрывах в Тернопольской области.



03:54 Воздушная тревога распространилась на всю Украину.



Фото: alerts.in.ua

03:47 На подступах к Киеву и области слышны взрывы, работает ПВО. Об этом сообщили в КГВА.



03:33 Мониторинг указывает на направление вражеских целей в направлении Киевщины.



03:20 В Кривом Роге — громко.



03:06 Есть угроза удара по Кривому Рогу. На Харьковщине работает ПВО.



Карта воздушных тревог по состоянию на 03:03



Фото: alerts.in.ua

03:00 Сообщается о звуках взрывов в Днепропетровской области.



02:46 В Киеве и области объявлена воздушная тревога.



01:56 Мониторинг вражеской активности сообщает об угрозе БпЛА с Юга. Атака может быть комбинированной. Подтвержден пуск крылатых ракет.



Карта воздушных тревог по состоянию на 1:50

Фото: alerts.in.ua