На юге от Кривого Рога ВСУ осуществили успешную контратаку — Вилкул 29 мая, 23:06 Цей матеріал також доступний українською ВСУ осуществили успешную контратаку на юге от Кривого Рога (Фото:Генштаб ВСУ)

На юге от Кривого Рога, за пределами Днепропетровской области, украинские военные осуществили успешную контратаку.

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Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.

По его словам, уничтожены 63 российских военных и 19 единиц техники. В частности, танки Т-72, реактивная система залпового огня Град, артиллерия, вертолеты и самолет СУ-35.

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Он добавил, что Кривой Рог продолжает серьезное укрепление позиций на всех линиях обороны и помощь нашим частям с материально-техническим обеспечением.



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