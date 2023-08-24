Утро 24 февраля 2022 года для большинства работников АрселорМиттал Кривой Рог началось как обычный день. Люди собирались на работу в четыре утра и еще не могли знать, что буквально через несколько часов их город будут атаковать российские ракеты. Многие узнали о начале полномасштабного вторжения во время ночной смены — от начальства или коллег, у которых были близкие в ВСУ или в Харьковской области.

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Как родной город Президента Украины Владимира Зеленского пережил первые дни полномасштабного вторжения, а крупнейшее украинское горно-металлургическое предприятие помогает устоять всей стране.

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Первый день вторжения стал шоком для всех. Некоторые работники АрселорМиттал Кривой Рог увидели ракеты прямо с заводской проходной. Те же, кто вышел в цех утром 24 февраля, — все время мониторили новости.

Работниц комбината с маленькими детьми компания эвакуировала из прифронтового города в первые дни войны, но значительная часть персонала осталась — не могли оставить работу и Кривой Рог. Многие ушли на фронт добровольцами — защищать страну.

Релоцировать АрселорМиттал Кривой Рог полностью опций не было — площадь предприятия превышает 7 тысяч гектаров — это чуть меньше, чем город Ровно.

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Начало вторжения: шок, осознание, принятие

Первые два месяца 2022 года до начала полномасштабного вторжения комбинат работал на полную, выполняя международные долговременные контракты на поставку металлопродукции.

Но уже в начале марта АрселорМиттал Кривой Рог сократил работу до технического минимума. Горный департамент тогда работал на пониженной мощности, а коксохимическое производство оставалось на горячем простое — во избежание непоправимого повреждения оборудования.

В начале марта компания была вынуждена остановить все доменные печи — они не могут работать без достаточного количества сырья. Многих работников пришлось отправить в частично оплачиваемые простои. Работники завода это время не потеряли — многие начали помогать мобилизованным коллегам, делать коктейли Молотова и дымовые шашки для защитников и возить помощь на передовую.

Город входит в оборону

Когда российский десант высадился на знаменитую плотину в Новой Каховке, стало ясно — скоро оккупанты будут возле Кривого Рога. В этот момент шло формирование бригады территориальной обороны Кривого Рога — в призывных пунктах были очереди.

Пошли добровольцами и коллеги мастера по ремонту оборудования Елены Забродской. Они позвонили ей вечером 28 февраля и попросили о помощи. Вечером женщина уже была у них с собранной помощью.

«Сейчас всего достаточно — деньги есть, иди покупай и все. А тогда это было очень печально. Когда плитоноску ты не мог нигде купить, а чтобы ее купить — цена была слишком большая. Приходилось расшивать», — рассказывает женщина.

Фото: Елена Забродская, мастер по ремонту оборудования

Она наотрез отказывается считать себя волонтером, хотя за эти полтора года успела помочь многим людям — и военным и гражданским. Когда нужна была помощь пострадавшим от подрыва Карачуновской дамбы — Елена не только закупила для людей самое необходимое, а пожертвовала людям и собственные вещи.

Во время, когда российские оккупанты уже были за несколько десятков километров от Кривого Рога — вальцовщик сортопрокатного цеха Геннадий Шульга с коллегами делал скобы для блиндажей (скреплять бревна), и ежи — чтобы останавливать вражескую бронетехнику. В это время комбинат фактически не работал, а Шульга и его коллеги официально были «в охране». Ежи и скобы делали по запросу от города. Мужчина говорит, что посчитать, сколько они этих ежей сварили тогда — просто невозможно.

Фото: Геннадий Шульга, вальцовщик сортопрокатного цеха

Первые ежи разгружали на криворожском 95-м квартале, потом они начали появляться везде и много — на блокпостах и центральных улицах. Стало понятно, что город входит в оборону. Примерно 70% от всех противотанковых и противоколесных ежей в городе изготовил АрселорМиттал Кривой Рог, часть ежей отправили и в Киев.

Ежи и скобы варили на заводе почти до самой зимы, а уже на зиму начали делать из труб буржуйки на фронт.

Кроме ежей и скоб для защиты Кривого Рога в городе массово готовили коктейли Молотова. Разливала эти коктейли и Инесса Залевская, которая работает в АрселорМиттал Кривой Рог электромонтеркой. Позже, когда оккупантов уже удалось оттеснить от города, женщина со своими друзьями из велосипедного сообщества переключилась на дымовые шашки — они помогают военным во время эвакуации раненых с поля боя. По словам женщины, в последнее время партии просто бешеные — отправляют по 600 по 700 шашек на направление за раз. Называют они свою деятельность просто — «шашечный клуб».

Фото: Инесса Залевская, электромонтерка в АрселорМиттал Кривой Рог

После того, как ее мужа забрали в армию, Залевская проводит в «шашечном клубе» каждую свободную минуту.

Все свое свободное время с начала полномасштабного вторжения мастер цеха Арам Галустов проводит в поездках на передовую и сборах вещей для защитников, а его телефон почти никогда не замолкает.

«Как полномасштабная война началась, то я сначала другу своему помогал, потом в армию пошли двое моих зятьев, а потом друзьям друзей начали мой телефон давать, ко мне начали обращаться разные бригады, люди», — рассказывает Галустов.

У него в цеху четверо мобилизованных и пятого коллегу отпустили домой — он уже не годен к службе.

Фото: Арам Галустов, мастер цеха

За эти полтора года чего только Галустов не возил на передовую — и теплую одежду, и медикаменты, и сделанные из бойлеров буржуйки. Один из бойлеров до сих пор стоит у него во дворе — Арам его не выбрасывает, сгодится на эту зиму.

«Я, как-то, знаете, уже втянулся, в голове у меня постоянная мысль: что где мне еще собрать и как спланировать свое время, чтобы подвезти к ребятам. Мне в день ребята звонят по три-четыре раза», — говорит Галустов.

С начала вторжения мужчина проездил на передовую все дни простоя, выходные и все десять дней отпуска. Ездил сначала в Херсонскую область, потом в сторону Запорожья и Харьковской области, сейчас чаще в Донецкую область. Больше всего он хочет, чтобы война не осталась его детям — у Галустова их трое.

Операция эвакуация

П ока одни криворожане готовили оборону города и помогали армии, другие — спасали людей, которым было еще хуже. Среди таких был водитель АрселорМиттал Кривой Рог Владислав Каблуков. В первые дни войны он эвакуировал семьи сотрудников предприятия.

Весной 2022 года Каблукову и нескольким его коллегам предложили помочь с вывозом людей из ближайших сел оккупированной Херсонщины. Можно было отказаться, но мужчина решил, что будет помогать.

Чтобы выбраться из оккупации, люди шли ночью через поля и переплывали реку.

Фото: Владислав Каблуков, водитель АрселорМиттал Кривой Рог

«Через реку переправили на лодке, потом через поле — в поле трактор с прицепом. На трактор, на прицеп — и к нашим военным», — рассказывает Каблуков.

«Люди, которые ехали, рассказывали, что дома нет — разбили дом. Жили в подвале, варили комбикорм, чтобы выжить. Оладьи делали из комбикорма», — добавляет мужчина.

Людей вывозили из опасности в Кривой Рог, расселяли по школам, интернатам, селили в заводской профилакторий. Скольких людей он лично помог вывезти из оккупации — Каблуков уже и не может подсчитать. Говорит, что ничего тяжелого в эвакуации и не было — лишь бы техника не подвела.

Удар по дамбе Карачуновского водохранилища

14 сентября 2022 года россияне нанесли ракетный удар по дамбе Карачуновского водохранилища вблизи Кривого Рога. Вода начала быстро заливать город. Первые упоминания о том, что вода подтапливает парк в центре города начали появляться где-то через три часа после прилетов. В худшем сценарии центр города могло залить водой где-то за 8−9 часов.

Больше всех пострадали жители частных домов у самого Ингульца — у них было всего пару часов, чтобы собрать все самое ценное и эвакуироваться. На помощь отправили командира отделения пожарно-спасательной части Андрея Макуху и его расчет.

«Мы выигрывали время для того, чтобы они смогли хоть немного спасти свое имущество. Но это такая стихия, с которой в принципе справиться очень тяжело… Горя враг натворил много», — отмечает мужчина.

Фото: Андрей Макуха, командир отделения пожарной части

Спасатели могли помочь лишь временно — один раз откачать воду, чтобы можно было спасти вещи и документы. Дальше — только ждать, пока вода сойдет сама.

В то время, пока спасатели помогали жителям затопленных домов, работники АрселорМиттал Кривой Рог в ускоренном режиме пытались собрать балки и шлюз для дамбы. Руководил проектом начальник ремонтно-механического цеха Евгений Гречаный. Он организовывал работу и следил, чтобы все успели вовремя.

Самым сложным для Гречаного было отсутствие соответствующих чертежей. Те, что были в наличии, — оказались устаревшими: с одной стороны — на них не все нанесено, с другой — молодые работники уже и не знали, как их читать.

Фото: Евгений Гречаный, начальник ремонтно-механического цеха

«Все на ходу. Буквально на коленях я рисовал сам эскиз на эти чертежи: что надо выполнить и как эти балки собрать. А параллельно конструкторы разработали эти чертежи уже на будущее», — рассказывает о своей работе Гречаный.

В цехе работали на скорость: то, что обычно делается за 18 дней, работники криворожского меткомбината успели сделать за три. Это спасло сотни жилых домов.

«Когда мы собрали первую балку, у людей вдохновение появилось. У кого-то родственники живут в этой части города. Все были заняты и максимально сосредоточены», — добавляет мужчина.

Он не покинул свой цех даже в самые тяжелые дни, когда россияне были уже на подступах к Кривому Рогу.

«Я понимал, что можем не устоять. На пятый или на четвертый день войны, когда они уже были под городом, я уже сам готов был идти брать хоть что-то в руки, чтобы встретить их — не пустить в город», — рассказывает Гречаный.

Инфографика: Инфографика NV

Ракетные удары, блэкауты и засуха

Той же осенью АрселорМиттал Кривой Рог вместе со всей страной столкнулся еще с одним испытанием — блэкаутами. Из-за массированных ракетных обстрелов объектов критической инфраструктуры крупнейший меткомбинат Украины был вынужден ограничить потребление электроэнергии и приостановить производство.

Российские удары ранили предприятие и напрямую — в декабре прошлого года враг ударил по производственной территории АрселорМиттал Кривой Рог. Три ракеты легли одна за другой «в линеечку» в одном из цехов.

Тогда трое работников получили осколочные ранения, а один человек оказался под завалами и не выходил на связь. Спасатели нашли уже погибшего.

Как и весь юг Украины, предприятие сильно пострадало от подрыва россиянами Каховской ГЭС. С июня этого года АрселорМиттал Кривой Рог вынужден был ограничить потребление воды и поставить на паузу ряд процессов металлургического производства из-за недостатка воды. Комбинат приостановил выплавку стали и производство проката. Приостановлена была работа фактически всего оборудования, которое охлаждается водой.

После разрушения Каховской ГЭС и обмеления водохранилища АрселорМиттал Кривой Рог быстро проложил в городе новую водную артерию. Благодаря этому вода из реки Ингулец наполняет Южное водохранилище вблизи Кривого Рога. Предприятие перебрасывает воду реверсом через собственные сети водоснабжения, а также построило новую насосную станцию и 5 километров трубопровода. Новый водопровод обеспечит водой производство и почти треть потребностей жителей Кривого Рога. Опускать руки сталевары и горняки не собираются — они тихо делают свое дело.