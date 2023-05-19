Россия ночью ударила по предприятию в Кривом Роге: разрушены цеха, начался пожар — фото 19 мая, 08:00 Россия атаковала частное промышленное предприятие в Кривом Роге (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Российские оккупанты атаковали Кривой Рог Днепропетровской области в ночь на пятницу, 19 мая. Пострадали два человека.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Россияне ударили по частному промышленному предприятию, в результате чего пострадала 64-летняя женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. По словам Лысака, есть существенные разрушения цехов, уничтожено оборудование.

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В результате удара загорелись несколько зданий. Огонь в одном из них по состоянию на 07:45 спасатели еще не погасили. Также пожар начался в четырехэтажном админздании, который уже ликвидировали. Легкие ранения получил 45-летний мужчина, он будет лечиться дома.

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram

В полночь 19 мая по Украине начала распространяться воздушная тревога, которая продолжалась до 5 утра. В ряде регионов прогремели взрывы — Россия осуществила очередную массированную атаку. Власти Киева сообщили, что над столицей уничтожили все дроны-камикадзе Shahed. Также беспилотники летели на Львовскую область — все сбили.