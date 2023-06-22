Поврежденные дома и огромная воронка. Власти показали последствия ракетного удара РФ по селу возле Кривого Рога — фото 22 июня, 15:19 Последствия российского ракетного удара по Криворожскому району в ночь на 22 июня (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

В домах Криворожского района, поврежденных в результате ракетного удара России в ночь на четверг, 22 июня, в момент прилета находились более 30 человек. О пострадавших власти не сообщали.

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в результате попадания посреди улицы образовалась огромная воронка — 25 метров в диаметре и почти 10 в глубину.

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«Вражеская ракета перевернула жизнь тихого и уютного села в Криворожском районе. Разбитые дома, в которых на время прилета было более трех десятков человек. Среди них — дети и беременная женщина. После страшной ночи люди восстанавливают нарушенное», — рассказал он.

На месте работают коммунальщики, жителям домов выдают плиты и пленку, чтобы временно закрыть побитые окна. Лысак говорит, что в селе уже возобновили подачу воды, поврежденные электросети еще нет.

Он показал фото последствий российской атаки. Ранее глава Днепропетровской ОВА писал о повреждении десяти частных домов.

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram