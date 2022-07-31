Вилкул объявил охоту на предателей в Кривом Роге. Вознаграждение за информацию — до 50 тысяч гривен

31 июля, 17:14
Александр Вилкул (Фото:Александр Вилкул/Facebook)

Александр Вилкул (Фото:Александр Вилкул/Facebook)

В Кривом Роге объявили охоту на коллаборантов и корректировщиков атак армии РФ по городу. Если данные о предателях подтверждаютмя, информатор может получить до 50 тысяч гривен.

Об этом сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в воскресенье, 31 июля.

Он рассказал, что есть те, кто «подло работает на оккупантов» и получает «кровавые деньги» в обмен на информацию о дислокации и перемещении подразделений ВСУ.

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«Сообщают размещение складов, корректируют огонь оккупантов. Эти люди тоже ходят и живут рядом с нами. Хотя нет, это не люди. Это хуже врагов, это предатели», — говорится в Telegram Вилкула.

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Глава ВГА Кривого Рога подчеркнул, что спецслужбы активно работают над поиском корректировщиков и находят их, однако для большей эффективности он призывает всех объединиться.

В городе создали специальную горячую линию ( 067−563−02−63) и электронный адрес (krveddil.ssu@gmail.com), через которые можно сообщать о коллаборантах. Информацию также можно предоставить через следующие мессенджеры: Viber, WhatsApp, Telegram, Signal.

Вилкул просит сообщать фамилию, имя и отчество человека, который проявляет интерес к местам дислокации, перемещению, составу и принадлежности подразделений ВСУ, и о тех, кто сдает оккупантам местоположение украинских военных или корректирует огонь по Кривому Рогу. Далее алгоритм следующий:

  • по возможности указать номер телефона предателя, адрес его проживания и другие сведения, которые могут помочь установить его личность;
  • предоставить подробное описание события или фактов;
  • при наличии добавить фото и видео, которые указывают, что человек помогает врагу;
  • также в сообщениях следует указать свои ФИО, номер телефона, уточнение обстоятельств и выплаты вознаграждения.

«Я гарантирую, если по вашей информации задержат реального шпиона, я лично выплачу человеку, который смог ее предоставить, 50 тысяч гривен. Если это будет подонок-агитатор за „русский мир“ (только подчеркиваю — нужно подтверждение, лучше аудио- или видеофиксация) — 10 тысяч гривен. Такие люди, по сути, также являются враждебными агентами влияния», — заявил Вилкул.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким также объявил о поиске предателей.

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https://www.youtube.com/watch?v=RqbmtDjJP4g
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Кривой Рог Александр Вилкул Война России против Украины Коллаборационизм

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