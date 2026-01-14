Российские оккупанты атаковали Кривой Рог дронами: поврежден энергообъект, более 45 тысяч семей без света

Шахед в небе над Украиной (Фото: REUTERS/Roman Petushkov)

В ночь на 14 января российские оккупанты атаковали Кривой Рог шахедами. В результате атаки поврежден энергообъект в городе.

Обновлено в 03:19. В результате российской атаки аварийные отключения электроэнергии произошли у более 45 тысяч абонентов, сообщил Вилкул. Также более 700 домов остались без теплоснабжения.

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«Малые котельные уже перешли на генераторы, но напоминаю, что для котельных 6 киловольт генераторов не существует в природе. Насосные горводоканала перешли на генераторы, воду в системе удерживаем, но давление будет ниже», — сообщил он.

Вилкул также отметил, что утром скоростные трамваи в городе работать не будут.

Об этом сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул.

Он уточнил, что пострадавших в результате атаки нет.

Позже Вилкул сообщил, что город до сих пор находится под атакой дронов. Россияне атакуют объект инфраструктуры, уточнил он.

«Прошу набрать воды и зарядить гаджеты, если есть возможность. Будет сложно», — заявил он.

Суспільне сообщило, что в отдельных районах Кривого Рога пропал свет.

Во вторник, 13 января, российские войска атаковали один из районов Харькова ударным дроном-камикадзе Молния