Российские оккупанты атаковали Кривой Рог дронами: поврежден энергообъект, более 45 тысяч семей без света
Шахед в небе над Украиной (Фото: REUTERS/Roman Petushkov)
В ночь на 14 января российские оккупанты атаковали Кривой Рог шахедами. В результате атаки поврежден энергообъект в городе.
Обновлено в 03:19. В результате российской атаки аварийные отключения электроэнергии произошли у более 45 тысяч абонентов, сообщил Вилкул. Также более 700 домов остались без теплоснабжения.
«Малые котельные уже перешли на генераторы, но напоминаю, что для котельных 6 киловольт генераторов не существует в природе. Насосные горводоканала перешли на генераторы, воду в системе удерживаем, но давление будет ниже», — сообщил он.
Вилкул также отметил, что утром скоростные трамваи в городе работать не будут.
Об этом сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул.
Он уточнил, что пострадавших в результате атаки нет.
Позже Вилкул сообщил, что город до сих пор находится под атакой дронов. Россияне атакуют объект инфраструктуры, уточнил он.
«Прошу набрать воды и зарядить гаджеты, если есть возможность. Будет сложно», — заявил он.
Суспільне сообщило, что в отдельных районах Кривого Рога пропал свет.
Во вторник, 13 января, российские войска атаковали один из районов Харькова ударным дроном-камикадзе Молния