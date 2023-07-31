В Кривом Роге 1 августа объявлен День траура 31 июля, 17:37 По последним данным, были ранены 73 человека, в том числе восемь детей (Фото:State Emergency Service Of Ukraine/Handout via REUTERS)

В Кривом Роге, где в результате российского ракетного удара погибли пять человек и более 70 пострадали, во вторник, 1 августа, объявлен День траура.

Об этом сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram.

«Завтра в Кривом Роге объявлен день траура», — пишет он.

По последним данным, были ранены 73 человека, в том числе восемь детей. В больницах в стационаре находятся 22 раненых, в том числе двое детей. Также среди пяти погибших — девочка 10 лет.

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Российские оккупанты утром в понедельник, 31 июля, нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. По данным МВД, Россия атаковала город двумя ракетами.

Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Вторая разрушила секцию с 4 по 9 этажи жилого дома — начался пожар. Под завалами могут быть люди. Спасательная операция продолжается.