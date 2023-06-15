Количество погибших в результате российского удара по Кривому Рогу увеличилось до 13 15 июня, 19:25 Последствия удара РФ по жилому дому в Кривом Роге, 13 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Количество жертв российского удара по Кривому Рогу в ночь на 13 июня возросло до 13. В четверг, 15 июня, мужчина скончался в больнице от ожогов.

Как сообщил в Telegram-канале начальник военной администрации города Александр Вилкул, погибший — Сергей Гурица 1985 года рождения, он работал монтажником на криворожском предприятии. Его доставили в больницу из горящего дома, врачи боролись за его жизнь круглосуточно.

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Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак написал в Telegram, что в результате российского удара мужчина получил ожоги 80% тела.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по гражданским объектам Кривого Рога в ночь на 13 июня. В частности, они ударили по пятиэтажному жилому дому и складам частного предприятия — были ранены 38 человек, среди погибших — ребенок. Также пострадали автомобильное предприятие, автомобили, грузовая техника, хозяйственная постройка.

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