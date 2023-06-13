«Квартира моя горит». Полиция показала видео спасательной операции в первые минуты после удара РФ по Кривому Рогу

13 июня, 16:09
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РФ выпустила по Кривому Рогу шесть ракет, часть удалось сбить (Фото:Alina Smutko/Reuters)

РФ выпустила по Кривому Рогу шесть ракет, часть удалось сбить (Фото:Alina Smutko/Reuters)

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий показал видео спасательной операции в первые минуты после удара войск РФ по Кривому Рогу.

На кадрах видно, как людей эвакуируют со второго этажа одного из пострадавших зданий.

Из одной из квартир пятиэтажного жилого дома, которая загорелась в результате атаки, выбегает мужчина. Он просит дать ему воды.

Видео дня

На видео видно, что пострадавший получил ожоги.

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В ночь на 13 июня войска РФ осуществили новую массированную атаку на Украину, в ряде областей прогремели взрывы. Крылатые ракеты выпустили по Киеву — все воздушные цели в районе столицы уничтожили. В Харькове россияне ударили по объектам гражданской инфраструктуры.

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В Кривом Роге в результате попаданий ракет повреждены пятиэтажка. 11 человек погибли, еще 28 получили ранения. 12 из них госпитализировали в среднем, тяжелом и очень тяжелом состоянии.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Кривой Рог Ракетные удары Война России против Украины

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