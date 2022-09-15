Оккупанты снова ударили по Кривому Рогу

15 сентября, 13:12
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Оккупанты снова нанесли ракетный удар по Кривому Рогу (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Оккупанты снова нанесли ракетный удар по Кривому Рогу (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Днем в четверг, 15 сентября, российские оккупанты снова ударили ракетами по Кривому Рогу.

Об этом в Telegram сообщил руководитель ВГА Кривого Рога Александр Вилкул.

«Кривой Рог — ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети», — написал он.

Видео дня

Вечером 14 сентября Россия нанесла серию ракетных ударов по Кривому Рогу. Оккупанты ударили семью ракетами с самолетов стратегической авиации и попали в гидротехническое сооружение.

Глава Криворожской военно-гражданской администрации Александр Вилкул призвал жителей ряда улиц в Ингулецком и Центрально-Городском районов эвакуироваться на фоне угрозы подтопления.

https://www.youtube.com/watch?v=4hcZREOL7Vw
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Ракеты Кривой Рог Ракетные удары Александр Вилкул Война России против Украины

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