Россияне массированно атаковали шахедами объект инфраструктуры в Кривом Роге

15 января, 17:17
Google Читайте NV в Google
Россияне 15 января атаковали шахедами Кривой Рог (Фото: Думская / Telegram)

Россияне 15 января атаковали шахедами Кривой Рог (Фото: Думская / Telegram)

Россияне в четверг, 15 января, нанесли удар по объекту инфраструктуры в Кривом Роге. Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

«Кривой Рог. Снова массированная шахедная атака. Опять атакуют объект инфраструктуры. Берегите себя», — отметил Вилкул в Telegram.

Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о движении нескольких групп БпЛА в направлении Кривого Рога.

Реклама

7 января россияне совершили одну из крупнейших атак на Кривой Рог, в результате которой известно о пострадавших, а также наблюдались перебои с электричеством, водой и теплом.

Читайте также:
В Кривом Роге восстановили электроэнергию и отопление после ночного массированного удара РФ

8 января российские военные нанесли очередной удар по Кривому Рогу. Пострадали 23 человека, из которых шестеро детей. Также было повреждено 29 многоквартирных домов, 21 машина и админздание.

Ночью 14 января в Кривом Роге также раздавались взрывы, Россия массированно атаковала шахедами объект инфраструктуры. Впоследствии Вилкул сообщил об отключении более 45 тысяч семей от энергоснабжения и более 700 домов от теплоснабжения.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Кривой Рог Атака шахеды БПЛА Российская агрессия

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies