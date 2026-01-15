Россияне массированно атаковали шахедами объект инфраструктуры в Кривом Роге

Россияне в четверг, 15 января, нанесли удар по объекту инфраструктуры в Кривом Роге . Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

«Кривой Рог. Снова массированная шахедная атака. Опять атакуют объект инфраструктуры. Берегите себя», — отметил Вилкул в Telegram.

Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о движении нескольких групп БпЛА в направлении Кривого Рога.

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7 января россияне совершили одну из крупнейших атак на Кривой Рог, в результате которой известно о пострадавших, а также наблюдались перебои с электричеством, водой и теплом.

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8 января российские военные нанесли очередной удар по Кривому Рогу. Пострадали 23 человека, из которых шестеро детей. Также было повреждено 29 многоквартирных домов, 21 машина и админздание.

Ночью 14 января в Кривом Роге также раздавались взрывы, Россия массированно атаковала шахедами объект инфраструктуры. Впоследствии Вилкул сообщил об отключении более 45 тысяч семей от энергоснабжения и более 700 домов от теплоснабжения.